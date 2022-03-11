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Україна розпочинає процедуру міжнародного розшуку російської пропагандистки Симоньян, - Венедіктова. ДОКУМЕНТ

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Україна розпочинає процедуру міжнародного розшуку російської пропагандистки Симоньян, - Венедіктова. ДОКУМЕНТ
Українська прокуратура розпочинає процедуру міжнародного розшуку російської журналістки Маргарити Симоньян за підтримку війни в Україні, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Симоньян Маргарита Семенівна, ваш процесуальний статус в Україні - підозрювана особа. Поспішаю вам повідомити про те, що слідчий суддя українського компетентного суду, заслухавши доводи українських прокурорів, викладені у відповідному клопотанні, знайшов їх обґрунтованими та мотивованими. Отже, український суд дозволив вас, Маргарито Семенівно, заарештувати та доставити до суду для обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні генпрокурора на сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

Венедіктова зазначила, що українські прокурори мають намір найближчими днями ініціювати процес оголошення підозрюваної в міжнародний розшук.

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"Ви маєте розуміти, що будете затримані під час перетину кордону іншої держави з метою подальшої екстрадиції в Україну", - наголосила генпрокурор, звертаючись до Симоньян.

Генпрокурор пояснила російській журналістці: "Росія, мати, забери Донбас додому" - це одна із сотні причин, яка змусила українських прокурорів звернути на вас увагу. Сьогодні українські прокурори, дотримуючись духу вашої світоглядної ідеології, хочуть запросити вас до нас додому".

Україна розпочинає процедуру міжнародного розшуку російської пропагандистки Симоньян, - Венедіктова 01
Україна розпочинає процедуру міжнародного розшуку російської пропагандистки Симоньян, - Венедіктова 02

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Топ коментарі

  • Шимус
    Митець дав вдале визначення рашизму. "Сцикливий нацизм" Німецький нацизм воював з відкритим забралом. А ці постійно розповідають казки про "іхтамнєт", "спецапірація", "самі сєбя обстрєлівают".
  • Bob Fayn
    чому тільки одну її? там ціле кодло зміїне пропагандонів
  • Шимус
    Бобрам отдать
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