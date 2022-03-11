Заяви Пєскова підтверджують, що у Росії процвітає нацизм, - Ткаченко

Заява прессекретаря кремля Дмитра Пєскова є черговим підтвердженням, що в Росії процвітає нацизм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

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"Про те, що путін "денацифікує" насправді не українців, а росіян, я писав вище. А сьогодні з’явилося чергове підтвердження тому, що в рф процвітає нацизм. Геббельс росії – дмитро пєсков – заявив, цитую дослівно: "Настоящему русскому не стыдно, что он русский - а если ему стыдно, то он не русский и не с нами". З філологічної точки зору цю маячню можна скоротити до однієї тези: справжньому руському не соромно. Ніколи і ні за що", - написав Ткаченко.

За його словами, виходячи з історії людства, такі заяви можна оцінювати як націонал-соціалізм, адже нацизм – тоталітарна політична ідеологія, яка базується на тезі про цінність нації та її верховенстві в процесі утворення держави.

"Саме про росіян як "рятівників планети" розповідають російські пропагандистські канали. У той же час накачують глядачів ненавистю до інших країн. Це не орвелівські двохвилинки ненависті. Це продовжується 24 години на добу. А от заградотряди з кадирівців, які не дають збігти з поля бою деморалізованим росіянам – це вже інша історія – совєтська. Здається мені, фашистська росія зібрала в собі найгірше з історії людства. Залишились, мабуть, лише концтабори. Бо крематорії вже працюють", - зазначив міністр.

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Він додав, що Путін сам запустив "свій початок кінця", і лік його останніх днів – розпочато 24 лютого.