Кабмін з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні $415 млрд арештованих коштів центробанку РФ, - заступник міністра економіки Кудін

Міністерство економіки спільно з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні арештованих золотовалютних резервів центробанку Росії у розмірі 415 млрд дол. для відшкодування збитків, завданих військовими РФ.

Про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Західні уряди вже арештували золотовалютні резерви центробанку Російської Федерації - 415 млрд дол. По суті цієї суми достатньо, щоб перекрити оці прямі єдиноразові втрати. Ми розраховуємо, що у найближчий час спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення і компенсацій", - розповів Кудін.

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Він додав, що також Росія повинна буде виплатити репарації Україні після капітуляції РФ. За словами Кудіна, репарації бувають в двох формах: грошові і натуральні.