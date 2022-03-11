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Це була спроба припинити діяльність нашої авіації: Арестович про обстріли Дніпра, Луцька та Івано-Франківська

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Це була спроба припинити діяльність нашої авіації: Арестович про обстріли Дніпра, Луцька та Івано-Франківська
Нічні обстріли різних регіонів України - помста окупантів за те, що українська авіація завдала потужних ударів по противнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника голови офісу президента Олексія Арестовича.

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"Протягом ночі наша авіація завдавала потужних ударів по противнику. І саме у вигляді помсти противник завдав ракетних ударів по аеродромах Івано-Франківська, Луцька, а також по Київській, Харківській, Полтавській областях, Дніпру та інших містах. Це спроба припинити діяльність нашої авіації", - розповів Олексій Арестович.

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    *** кацапам в рот а ни УКРАИНУ ...ВСЕХ завалим ватных мразей !
  • хтось собі такий
    А средства на развитие ПВО закатали в асфальт, по которому сегодня катят танки агрессора.
  • экзорцист
    Знаю. Потім спитаєм з них. Зараз маєм не відволікатись від захопливого знищення кацапів.
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