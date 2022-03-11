Російська авіація готується завдати удару по території Білорусі, щоб звинуватити ЗСУ, - Резніков
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"За інформацією, в якій ми повністю впевнені та яку підтвердили, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару збираються зазнати н.п. Копані, Столинського району Брестської області", - написав Резніков у фейсбуці.
За даними міністра, для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України.
"Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі. За 15 днів війни українські війська знищили понад 12 тис. російських солдатів. Не дозвольте втягти свою країну у цю війну! Збережіть життя своїх близьких! Не дайте Кремлю знищити майбутнє Білорусі!", - звернувся Резніков до жителів Білорусі.