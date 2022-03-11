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Окупанти викрали мера міста Мелітополя Федорова, який відмовився з ними співпрацювати

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Окупанти викрали мера міста Мелітополя Федорова, який відмовився з ними співпрацювати
Окупанти викрали мера окупованого міста Мелітополя, який не погодився з ними співпрацювати.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у телеграмі Антон Геращенко.

"Щойно у Мелітополі групою окупантів із 10 осіб було викрадено мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення йому одягли пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв Український Прапор", - говориться у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Dmitry Yermak
    Федоров реально начал восстанавливать Мелитополь. Не простим!
  • Владимир c2a8b9e2
    Господи, сохрани ему жизнь! С помощью таких нам надо восстанавливать Украину!
  • Андрюша Украинец
    Твари.
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