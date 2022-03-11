Зеленський сьогодні виступить з промовою перед польським Сеймом та Сенатом

Президент України Володимир Зеленський звернеться у п’ятницю в онлайн-режимі до представників польського Сейму та Сенату.

Про це інформує канцелярія президента Польщі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Голова Бюро міжнародної політики президента РП Якуб Кумох повідомив, що під час урочистого засідання польського парламенту з нагоди 23-річчя приєднання Польщі до НАТО планується онлайн-з’єднання з Києвом і Зеленський виступить перед польськими законодавцями.

"Ми хочемо, щоб він звернувся до депутатів та сенаторів", - заявив Кумох.

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За його словами, під час засідання до парламенту також звернеться президент Польщі Анджей Дуда. Він підкреслить фундаментальну роль НАТО для безпеки країни і регіону.

"Він також скаже, що необхідною є усіляка підтримка українців, які борються за свободу і незалежність", - наголосив голова Бюро міжнародної політики президента РП.

Урочисте засідання парламенту РП розпочнеться о 17-й годині (за київським часом). Під час нього, крім виступів Зеленського і Дуди, планується також промова генсека НАТО Єнса Столтенберга.