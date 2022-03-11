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Російські літаки атакували територію Білорусі, залетівши з повітряного простору України. ВIДЕО

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Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію, що російські літаки атакували територію Республіки Білорусь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі. 

"Російські літаки атакували білоруську територію на кордоні з Україною

Російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіаудари по території РБ.

Заліт 2 літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.

Така атака і дії росіян на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією!", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська авіація готується завдати удару по території Білорусі, щоб звинуватити ЗСУ, - Резніков

Державна прикордонна служба України опублікувала відео цієї події

Російські літаки атакували територію Білорусі, залетівши з повітряного простору України 01

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Топ коментарі

  • ruscrasher King
    Лука с ****** сегодня придумали вариант
  • Larissa Kora 56c14f78
    Лука не даремно до ***** в гості завітав, план погодили
  • Агамемнон
    Всё НАТО знает и видит.
    Это жалкая попытка двух загнанных в угол крыс спастись.
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