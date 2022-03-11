Російські літаки атакували територію Білорусі, залетівши з повітряного простору України. ВIДЕО
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Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію, що російські літаки атакували територію Республіки Білорусь.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.
"Російські літаки атакували білоруську територію на кордоні з Україною
Російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіаудари по території РБ.
Заліт 2 літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.
Така атака і дії росіян на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією!", - відзначається у повідомленні.
Державна прикордонна служба України опублікувала відео цієї події