Україна отримала "зелене світло" для членства в ЄС, - прем'єрка Естонії Каллас

Лідери ЄС надали дуже чітке доручення Єврокомісії започаткувати процес розгляду заявки України на членство в ЄС, що означає "зелене світло" у просуванні держави до цієї мети.

Таке переконання сьогодні у Версалі (Франція) перед початком другого дня неформального європейського саміту висловила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це дуже позитивний сигнал. Ми досягли згоди навколо чіткого шляху для України до Європейського Союзу. Це дуже технічне рішення, яке означає, що всі правові питання мають бути дотримані. Але Єврокомісія отримала завдання просуватися у цьому процесі, що є дуже важливим. Я задоволена результатом. Це зелене світло для України. Зрозуміло, що ми маємо надати Україні надію у ці дуже темні часи", - сказала керівниця уряду Естонії.

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Вона зауважила, що більш швидкий шлях до членства є навряд чи можливим, коли в країні триває війна. Але всі країни-члени усвідомлюють, що лише виграють від присутності більш заможної, більш стабільної України, що керується верховенством права.

"Це забере певний час, але всі залучені сторони готові здійснити всі необхідні кроки що швидше", - додала Кая Каллас.

Вона наголосила, що лідери ЄС мають бути чесними перед громадянами та платниками податків у тому, що попереду всіх чекають важкі часи, оскільки війна в Україні триває, і в самих країнах ЄС виникають складні питання щодо енергетики та безпеки.

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"Сьогодні ми продовжимо обговорювати питання оборони й енергетики. Все змінилося після 24 лютого, і ми маємо повернутися до основ, як ми будемо співпрацювати в обороні на європейському рівні, чи будемо закупляти спільні спроможності, що є надто коштовним для кожної окремої країни, щоб робити це самотужки… Має бути встановлений мінімум у 2 відсотки на оборонні витрати у бюджетах країн-членів. Це є важливим не лише для країн, що мають спільний кордон з Росією, але для всієї Європи. Ми є більш сильними, коли кожна наша армія є сильною", - підкреслила прем’єр-міністр Естонії.