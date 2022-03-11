Українські військові не планували й не планують жодної агресії проти Білорусі, - СБУ

Українські військові не планували й не планують вчиняти жодних агресивних дій стосовно Республіки Білорусь.

Про це заявили у Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

"Просто зараз ми спостерігаємо чергову провокацію ворога! За нашими даними, він здійснює низку авіаударів по об'єктах, розташованих на території Білорусі. Мета зрозуміла – звинуватити у провокаціях Україну та остаточно втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну! Водночас офіційно заявляємо: українські військові не планували і не планують вчиняти жодних агресивних дій стосовно Республіки Білорусь", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 11 березня російські штурмовики СУ спочатку бомбардували територію України, а потім залетіли з Рівненщини на територію Білорусі та нанесли там авіаудари. Заліт двох літаків прикордонні наряди зафіксували на ділянці відділу "Дубровиця".

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