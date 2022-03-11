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ЄС готує четвертий пакет санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн

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ЄС готує четвертий пакет санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн
Європейський Союз готує четвертий пакет санкцій для Росії за війну, яку вона розв'язала проти України.

Рол це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після неформального саміту ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми виступимо з четвертим пакетом санкцій. Ці санкції ще більше ізолюють Росію від глобальної економічної системи, збільшуючи ще більше плату для путінського захоплення України", - заявила фон дер Ляєн.

Читайте: Країни G7 розробляють пакет нових санкцій проти РФ, - глава МЗС Великої Британії Трасс

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Топ коментарі

  • клаус хаус
  • vadyan
    Надеюсь и белорахе присунут заодно.
    Ее жители терпилы уже тоже заслужили на изоляцию
  • Владимир c2a8b9e2
    ЕС пока подготовит пакеты, на Европу пойдет радиоактивное облако от ЧАЭС!
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