Євросоюз допоможе Україні у відновленні руйнувань, заподіяних РФ, - Макрон

Європейський Союз допоможе Україні з відновленням руйнувань, заподіяних війною з РФ.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підтримуємо Україну сьогодні й ми робитимемо це стільки, скільки триватиме війна. Ми будемо там для відновлення після руйнувань, завданих Росією. Ми будемо там, щоб допомогти їй піднятися і залишатися стояти", - заявив Макрон на пресконференції за результатами неформального саміту лідерів ЄС у Версалі у п'ятницю.

Президент Франції наголосив, що шлях до Європи відкритий для українського народу..

"Сигнал, який ми відправили українському народу, - що шлях до нашої Європи відкритий для них. Їх боротьба за свободу і демократію, цінності, які ми всі поділяємо, продемонстрували, що Україна справді є членом нашої європейської сім'ї", - сказав Макрон.

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