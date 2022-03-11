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Євросоюз допоможе Україні у відновленні руйнувань, заподіяних РФ, - Макрон

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Євросоюз допоможе Україні у відновленні руйнувань, заподіяних РФ, - Макрон
Європейський Союз допоможе Україні з відновленням руйнувань, заподіяних війною з РФ.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підтримуємо Україну сьогодні й ми робитимемо це стільки, скільки триватиме війна. Ми будемо там для відновлення після руйнувань, завданих Росією. Ми будемо там, щоб допомогти їй піднятися і залишатися стояти", - заявив Макрон на пресконференції за результатами неформального саміту лідерів ЄС у Версалі у п'ятницю.

Президент Франції наголосив, що шлях до Європи відкритий для українського народу..

"Сигнал, який ми відправили українському народу, - що шлях до нашої Європи відкритий для них. Їх боротьба за свободу і демократію, цінності, які ми всі поділяємо, продемонстрували, що Україна справді є членом нашої європейської сім'ї", - сказав Макрон.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Улитка французская,ты лучше помогай получит арестованные кацапские 400 лярдов зелени. Потому что ваша помощь известна. Только пи#деж.
  • Yura Zatorskyi
    у макарошки помилка! не ДОПОМОЖЕ, а ОБОВЯЗКОВО ВІДБУДУЄ ВСЕ! бо саме євросоюз всі оці роки старанно викохував рашизм кремля закриваючи очі на події в Грузії, на анексію Криму і те що кремлядь наробила на Донбасі. "глибоким занепокоєнням" європи ми всі докотилися до оцієї падлючої війни з нечистю.
  • Родион Ивашин
    Еквілібрист.
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