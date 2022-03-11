"Українські сови знайдуть кожного з вас", - ГУР МО опублікувало список російських морпіхів, які вчиняли злочини проти українців

ГУР МО України опублікувало список військовослужбовців 727 окремого батальйону морської піхоти (військова частина 20264) м. Астрахань, які вчиняють військові злочини проти мирного населення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української розвідки.



"Ви не морська піхота! Ви "волки позорные"! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо", - наголосили в ГУР МО.

Загалом у списку 404 російські окупанти, серед них:

навідники;

кулеметники;

водії-гранатометники;

снайпери;

техніки;

їхнє командування.

Переглянути список можна ТУТ.