Російські літаки обстріляли білоруський населений пункт, щоб втягнути ЗС РБ у війну, - Командування ПС ЗСУ
Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 14.30 від ДПС (Держприкордонслужби. - Ред.) надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулися над нашими н. п. Городичі та Тумені, після чого завдали вогневого ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)", - ідеться в повідомленні.
У ньому уточнюється, що наразі 9-й прикордонний загін спостерігає, як цей населений пункт займає ворог.
"Це провокація! Мета - втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною", - підсумували в ПС ЗСУ.
При цьому в Держприкордонслужбі Україниуточнили, що, крім ударів по Білорусі, під обстріл російських літаків потрапила й українська територія.
"Штурмовики СУ із зальотом на територію України з Білорусі здійснили бомбардування української території, після чого завдали авіадуадарів по території РБ. Заліт двох літаків із сусідньої держави фіксували прикордонні наряди на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині", - інформують у ДПС.
Як повідомлялося, 11 березня російські штурмовики СУ спочатку бомбардували територію України, а потім залетіли з Рівненщини на територію Білорусі та нанесли там авіаудари. Заліт двох літаків прикордонні наряди зафіксували на ділянці відділу "Дубровиця".