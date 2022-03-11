Російські літаки обстріляли білоруський населений пункт, щоб втягнути ЗС РБ у війну, - Командування ПС ЗСУ

Російські літаки в п'ятницю завдали авіаудару по білоруському населеному пункту Копані, розташованому неподалік українсько-білоруського кордону. Це зробили, щоб втягнути армію Республіки Білорусь у війну з Україною.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 14.30 від ДПС (Держприкордонслужби. - Ред.) надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулися над нашими н. п. Городичі та Тумені, після чого завдали вогневого ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що наразі 9-й прикордонний загін спостерігає, як цей населений пункт займає ворог.

"Це провокація! Мета - втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною", - підсумували в ПС ЗСУ.

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При цьому в Держприкордонслужбі Україниуточнили, що, крім ударів по Білорусі, під обстріл російських літаків потрапила й українська територія.

"Штурмовики СУ із зальотом на територію України з Білорусі здійснили бомбардування української території, після чого завдали авіадуадарів по території РБ. Заліт двох літаків із сусідньої держави фіксували прикордонні наряди на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині", - інформують у ДПС.

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Як повідомлялося, 11 березня російські штурмовики СУ спочатку бомбардували територію України, а потім залетіли з Рівненщини на територію Білорусі та нанесли там авіаудари. Заліт двох літаків прикордонні наряди зафіксували на ділянці відділу "Дубровиця".