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Швеція передасть Україні захисне спорядження, дрони та біноклі, - глава МЗС Лінде

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Швеція передасть Україні захисне спорядження, дрони та біноклі, - глава МЗС Лінде
Швеція передасть Україні захисне спорядження, дрони та біноклі, повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Підтримка Швецією України зростає. Надання додаткового необхідного обладнання, зокрема захисного спорядження, дронів і біноклів, є останнім вкладом Швеції на підтримку України. Ми продовжуємо підтримувати мужній народ України", - написала Лінде у твіттері у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Дайте лучше побольше ваших Nlaw, у русских от него в прямом смысле слова срывает башню!
  • Іван Оленюк 404a56e4
    Добре хоть щось
  • Тетяна Тать
    все приймемо, за все подякуємо
    до складу України НАТО чи приймати обіцяємо поміркувати
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