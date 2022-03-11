Швеція передасть Україні захисне спорядження, дрони та біноклі, - глава МЗС Лінде

Швеція передасть Україні захисне спорядження, дрони та біноклі, повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Підтримка Швецією України зростає. Надання додаткового необхідного обладнання, зокрема захисного спорядження, дронів і біноклів, є останнім вкладом Швеції на підтримку України. Ми продовжуємо підтримувати мужній народ України", - написала Лінде у твіттері у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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