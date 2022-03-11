Гриценко про бомбардування території Білорусі російською авіацією: Щоб отримати формальний привід для задіяння сил ОДКБ

Росія здійснила провокацію із бомбардуванням території Республіки Білорусь, щоб змусити Олександра Лукашенка долучити свої війська до російської війни проти України та отримати формальний привід для задіяння у ній сил ОДКБ (Ташкентського Договору), насамперед Казахстану.

Про це ексміністр оборони Анатолій Гриценко написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Навіщо Раша здійснила провокацію - бомбардуванням білоруських населених пунктів, нібито нашими літаками і з боку України? Думаю, тут є дві причини. Перша - змусити Лукашенка долучити свої війська до путінської агресії, до того він усіляко уникав прямого військового втягування у війну, хоча з його території удари з самого початку наносилися. Друга причина - щоб отримати формальний привід для задіяння у путінській війні сил ОДКБ (Ташкентського Договору), насамперед Казахстану, який дотепер уникав участі у вторгненні, посилаючись на відсутність юридичних підстав - нападу на одну із країн-членів ОДКБ; тепер такий формальний привід "з’явився", акурат за аналогічною провокаційною схемою Гітлера, коли "поляки" (переодягнені німці) нібито напали на німців першими. Як бачимо, Фюрер 2.0 не переобтяжує себе правдивішими історіями. Нам залишається одне - боротися! І молитися за життя наших солдат", - зазначив Гриценко.

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Як повідомлялося, 11 березня російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіаудари по території РБ. Заліт двох літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.

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