Лідери Євросоюзу мають прислухатись до думки своїх громадян, більшість яких підтримують вступ України до ЄС, - Зеленський
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозвернені, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішення вчорашньої зустрічі лідерів ЄС тепер виходить на рівень Єврокомісії. Для реалізації. Для конкретних процедур. Євросоюз має зробити більше. Для України. І для себе. Ми це очікуємо. Всі європейські народи це очікують", - наголосив Зеленський.
За його словами, треба, щоб рішення політиків збігалися з настроєм європейських народів. "Ми ж знаємо цей настрій. І вони знають цей настрій. Кожен політик добре знає! В різних країнах цифри неоднакові, але опитування є, підтримка є. Щонайменше 60 відсотків "за". Це переважна більшість", - наголосив президент.
Зеленський переконаний в тому, що європейці чітко про це говоритимуть своїм політикам, якщо вони ще не зрозуміли.