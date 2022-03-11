Білоруську армію буде знищено, якщо Лукашенко віддасть наказ про вторгнення в Україну, - Арестович
Пр це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телемарафону в п'ятницю, відповідаючи на запитання щодо можливих наслідків від вторгнення в Україну для Лукашенка та білоруської армії, інформує Цензор.НЕТ.
"Білоруську армію буде знищено тут. Усіх, хто зайде сюди, буде знищено. А для білорусів настане час тяжких санкцій та дієвих звинувачень в участі у міжнародному злочині, яким є напад Росії на Україну", - сказав Арестович.
Арестович висловив упевненість у тому, що "це не потрібно білоруському народу, армії та уряду".
Як повідомлялося, 11 березня російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіаудари по території РБ. Заліт двох літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.