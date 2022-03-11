Не раджу білоруським військовим переступати наш кордон, - Турчинов

Олександр Турчинов застеріг білоруських військових від перетину кордону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Турчинова, Путін за домовленістю з Лукашенком завдав авіаудару по прикордонному населеному пункту Республіки Білорусь.

"Мета цинічна та брудна – дати підстави білоруському диктатору кинути своїх військових у полум’я війни, щоб посилити російські угруповання, які ось вже другий тиждень безрезультатно намагаються захопити Київ. Не раджу білоруським військовим ковтати дегенеративну провокацію, пов’язаних кров’ю двох неадекватних "фюрерів" та переступати наш кордон. В Україні на вас чекає тільки ганьба і смерть та перспектива лежати поруч із путінсько-кадирівською поганню!" – сказав Турчинов.

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