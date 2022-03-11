Міноборони Білорусі назвало фейком інформацію про ракетний удар по їхньому селу
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське "Єврорадіо" з посиланням на офіційного представника Міністерства оборони РБ Інну Горбачову.
"Міністерство оборони однозначно заявляє, що інформація про ракетний удар по білоруському селу є відвертою маячнею", - сказано в повідомленні, - заявила вона.
При цьому жителі Столинського району повідомляють про звук вибухів, дим та численні польоти авіації. Мешканка села Копані розповіла: "Як бухнула! А так у людей скло у вікнах брязкало. Як землетрус це був. У нас тільки "чорточки" були - це як літак летить і пускає дим. Такі були "чорточки". Високо-високо це було, не було видно самого літака. Це було три рази. Вибухи були у Бухличах та Воронях".
Нагадаємо, Командування Повітряних сил ЗСУ та Державна прикордонна служба України раніше заявили, що вдень 11 березня російські літаки зайшли на територію України, розвернулися над українськими населеними пунктами Городище та Тумень, після чого завдали вогневого ураження по населеному пункту Копані.