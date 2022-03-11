Лукашенко може атакувати Україну вже о 21:00, - Центр стратегічних комунікацій
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Вторгеннення білоруських солдатів на територію України може вудбутись вже сьогодня, 11 березня, о 21:00.
Про це повідомляють у Facebook Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
Так у повідомленні йдеться:
" Після першого раунду переговорів у Москві Путін і Лукашенко зробили по одному дзвінку. Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін — здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну. За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21.00".