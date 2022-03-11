Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Лукашенко може атакувати Україну вже о 21:00, - Центр стратегічних комунікацій

38 58967
Вторгеннення білоруських солдатів на територію України може вудбутись вже сьогодня, 11 березня, о 21:00.

Про це повідомляють у  Facebook Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Так у повідомленні йдеться:

" Після першого раунду переговорів у Москві Путін і Лукашенко зробили по одному дзвінку. Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін — здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну. За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21.00".

Читайте також: Російські літаки обстріляли білоруський населений пункт, щоб втягнути ЗС РБ у війну, - Командування ПС ЗСУ

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • клаус хаус
  • Яукр
    У 21:00 поїдуть бульбовояки вантажем-200 додому
  • Ksenia VB
    Капець. Дістали ці придурки
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини