США забороняють постачання предметів розкоші до Росії, - Байден
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США забороняють постачання предметів розкоші до РФ, ускладнюють купівлю високоякісних товарів для олігархів у країні.
Про це заявив президент США Джо Байден у п'ятницю, говорячи про заходи проти представників великого російського бізнесу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми також плануємо ускладнити купівлю високоякісних товарів у нашій країні для них", - сказав Байден.
"Ми накладаємо заборону на експорт предметів розкоші до Росії", - додав президент США.
Також він зазначив, що до санкційних списків США буде додано нові імена мільярдерів із РФ і членів їхніх сімей.