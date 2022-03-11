Авіаудари по військових об’єктах у Луцьку та Івано-Франківську кваліфіковано як посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, - Офіс Генпрокурора
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За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 110 КК України).
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, 11 березня 2022 року близько 05:45 год. збройні сили РФ нанесли повітряний ракетний удар по військовому аеродрому в м. Луцьк та об’єктах військової частини. Окупант застосував по об’єктах оборонного значення 4 боєприпаси.
"У результаті авіаудару інфраструктура військової частини частково пошкоджена. Наразі є дані про 4 загиблих та 5 поранених", - зазначається в повідомленні.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ у Волинській області.