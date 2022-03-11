Торги на Мосбіржі не відкривають уже два тижні, бо знають, що обвал неминучий, - Байден

Президент США Джо Байден приєднався до думки тих експертів, які вважають неминучим суттєве падіння вартості активів у момент перезапуску торгів на фондовому ринку "Московської біржі", закритому з кінця лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На брифінгу у Білому домі у п'ятницю Байден перерахував наслідки, до яких уже призвели санкції проти Росії. "Рубль втратив більше ніж половину вартості... "Московську біржу" закрито вже цілих два тижні, тому що вони знають, що в момент відкриття може статися обвал", - сказав президент США.

Він також нагадав, що рейтингові агенції знизили суверенні рейтинги РФ до "сміттєвого" рівня.

Торги на фондовому ринку "Мосбіржі" не відбуваються з 28 лютого.

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