Білорусь вже втягнута у війну з Україною через надання території для російських військ, - Єнін
Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Насамперед ми чудово розуміємо, що російське керівництво робить усе можливе для того, щоб втягнути білоруську сторону у конфлікт в Україні. По суті білоруська сторона вже втягнута в розв’язання агресивної війни проти України шляхом надання своєї території для російських військ, для лікування поранених, для транзиту авіаційного, для пуску ракет з території республіки білорусь", - зазначив Єнін.
Водночас він додав, що "черговою червоною лінією є надання військ для участі в агресії проти України безпосередньо".
"Ми чудово розуміємо, що керівництво Білорусі робило все можливе для того, щоб уникнути цього прямого залучення. На сьогодні відбулися перемовини російського і білоруського керівництва, і про ті рішення, які були досягнуті під час цих перемовин, ми можемо лише здогадуватися. Водночас, дуже скоро ми це все побачимо", - розповів перший заступник міністра МВС.
За словами Єніна, уряд України робив "усе, щоб убезпечити нашу державу від приєднання Білорусі до російської коаліції", як і Президент України, "щоб уникнути втручання білоруської сторони у військовий кофлікт з російською федерацією".
"Буквально два тижні тому відбулася перша за декілька останніх років телефонна розмова українського Президента з лідером Білорусі. На превеликий жаль, ми бачимо, що білоруська сторона зрадила певним домовленостям", - додав урядовець.
Як повідомлялося, у п'ятницю о 14.30 російські літаки здійснили удар по населеному пункту Копані в білорусі, залетівши з території України.