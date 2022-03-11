Білорусь вже втягнута у війну з Україною через надання території для російських військ, - Єнін

Російське керівництво робить усе можливе, щоб втягнути білоруську сторону у конфлікт в Україні, проте Білорусь уже втягнута в розв’язання агресивної війни проти України шляхом надання своєї території для російських військ.

Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Насамперед ми чудово розуміємо, що російське керівництво робить усе можливе для того, щоб втягнути білоруську сторону у конфлікт в Україні. По суті білоруська сторона вже втягнута в розв’язання агресивної війни проти України шляхом надання своєї території для російських військ, для лікування поранених, для транзиту авіаційного, для пуску ракет з території республіки білорусь", - зазначив Єнін.

Водночас він додав, що "черговою червоною лінією є надання військ для участі в агресії проти України безпосередньо".

"Ми чудово розуміємо, що керівництво Білорусі робило все можливе для того, щоб уникнути цього прямого залучення. На сьогодні відбулися перемовини російського і білоруського керівництва, і про ті рішення, які були досягнуті під час цих перемовин, ми можемо лише здогадуватися. Водночас, дуже скоро ми це все побачимо", - розповів перший заступник міністра МВС.

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За словами Єніна, уряд України робив "усе, щоб убезпечити нашу державу від приєднання Білорусі до російської коаліції", як і Президент України, "щоб уникнути втручання білоруської сторони у військовий кофлікт з російською федерацією".

"Буквально два тижні тому відбулася перша за декілька останніх років телефонна розмова українського Президента з лідером Білорусі. На превеликий жаль, ми бачимо, що білоруська сторона зрадила певним домовленостям", - додав урядовець.

Як повідомлялося, у п'ятницю о 14.30 російські літаки здійснили удар по населеному пункту Копані в білорусі, залетівши з території України.