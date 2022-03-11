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Країни "великої сімки" посилюють санкції: торкнуться усього закордонного майна російських мільярдерів

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Країни "великої сімки" посилюють санкції: торкнуться усього закордонного майна російських мільярдерів
G7 продовжують посилювати санкції проти російських олігархів та їх родин.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на спіч Джо Байдена.

"Велика сімка" також посилює тиск щодо російських мільярдерів, олігархів та їх сімей. Ми посилюємо координацію між країнами G7, щоб конфіскувати їх незаконно нажите майно і кошти", - сказав президент США.

Він запевнив, що усі предмети розкоші, у тому числі яхти, маєтки обовязково будуть знайдені і стануть недоступними для росіян.

"Вони ховають гроші в наших країнах і повинні теж відчути біль від наших санкцій. Всі ці яхти та палаци на сотні мільярдів доларів. Ми також ускладнимо придбання для них предметів розкоші", - підкреслив президент США.

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Топ коментарі

  • Andry Moon
    Не против миллиардеров санкции нужни а против всего козломордого скота от личинок до взрослих особей с калашами
  • finch_votan
    Дітей повиганяйте їхніх від себе. Ото буде справжня санкція
  • Saskia Jansen
    Юрій Гудименко

    1 hr ·



    *******, справді *******.

    Зараз на Росії прикриють інстаграм, ютуб, фейсбук, ну і взагалі всі інші соцмережі які змогуть, ЗМІ прикриють останні, які в них все ще є, щоб залишились тільки державні.

    А потім заставлять росіян повірити в те, що вони перемогли, взяли Київ, Одесу, Львів, Нью-Йорк, заїбашили Годзіллу, Путін забрав Кільце у Горлума, та і взагалі ***** у шо. А росіяни будуть плямкати курою з калом, бо більше нема *****, і радіти перемогам.

    А окремі неблагонадійні громадяни, які будуть слухати вражєскіє голоса, будуть намагатися розповісти оточуючим, що насправді Росії дали ***** і викинули її звидусіль назад до кам'яного віку. Але до них будуть відноситися або як до конспірологів, або як до ворогів народу.

    ******* ж.

    Допомогти армії можна тут: https://sokyra.space/uk
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