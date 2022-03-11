Країни "великої сімки" посилюють санкції: торкнуться усього закордонного майна російських мільярдерів
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G7 продовжують посилювати санкції проти російських олігархів та їх родин.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на спіч Джо Байдена.
"Велика сімка" також посилює тиск щодо російських мільярдерів, олігархів та їх сімей. Ми посилюємо координацію між країнами G7, щоб конфіскувати їх незаконно нажите майно і кошти", - сказав президент США.
Він запевнив, що усі предмети розкоші, у тому числі яхти, маєтки обовязково будуть знайдені і стануть недоступними для росіян.
"Вони ховають гроші в наших країнах і повинні теж відчути біль від наших санкцій. Всі ці яхти та палаци на сотні мільярдів доларів. Ми також ускладнимо придбання для них предметів розкоші", - підкреслив президент США.