Зелені коридори в Маріуполі вже не допоможуть, - "Азов"

Російські військові свідомо знищують Маріуполь. Вони свідомо стріляють по пологових будинках та лікарнях. Зелені коридори не працюють, тому що в них ворогу тільки легше вбивати мирне населення.

Про це заявив у своєму телеграм-каналі керівник Центрального штабу Нацкорпусу, екскомандир "Азову" Максим Жорін, інформує Цензор.НЕТ.

"Місцеві вже навіть не ховають всі трупи цивільних, які лежать на вулицях. В кращому випадку їх скидають в спільні братські могили", – пояснив, як виглядає гуманітарна катастрофа у Маріуполі, Жорін.

Він нагадав, що у місті відсутні опалення та електропостачання, є суттєві проблеми з харчування та питною водою. 16 добу Маріуполь перебуває у повному оточені ворога. Полк "Азов" героїчно тримає оборону міста. Але за словами Жоріна, для того, щоб врятувати Маріуполь, потрібно згуртуватися усім світом. Від цього кроку залежить майбутнє всієї України.

"Я звертаюсь до журналістів, до політиків, до дипломатів, до представників нашої влади та представників інших країн. Ми сьогодні все маємо вимагати повного припинення вогню по Маріуполю. Весь світ має цього вимагати", – наголосив він.

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Нагадаємо, 7 березня англомовну заяву зробив командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Він розповів, що у місті почався голод. Спроби організувати гуманітарний коридор для мирних жителів провалилися через дії ворога. Командир полку "Азов" закликав західні країни згадати, що головною демократичною цінністю є людське життя та вимагав закрити небо.