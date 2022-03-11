Індійський благодійний фонд передав Україні 20 тонн ліків
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на групу компаній Kusum.
Гумдопомогу буде спрямовано на допомогу пораненим і постраждалим унаслідок війни на території України.
До списку препаратів також увійшли необхідні антибіотики та жарознижувальні засоби.
"Першу частину допомоги, а це понад 20 тонн життєво необхідних лікарських засобів на загальну суму понад 6 млн грн, було доставлено літаком військово-повітряних сил Індії на безпечну територію, вона вже прямує до України", - повідомили у групі Kusum.
"Kusum визнає та цінує зусилля посольства України в Індії, МЗС Індії та військово-повітряних сил Індії за підтримку у доставці цієї гуманітарної допомоги вчасно та з максимальною обережністю", - наголосили у групі компаній.
До групи фармкомпаній "Кусум" входять чотири сучасних заводи: три в Індії та один в Україні, а також два власні науково-дослідні центри.