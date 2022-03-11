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Байден підписав указ, який забороняє постачання доларових банкнот до РФ

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Байден підписав указ, який забороняє постачання доларових банкнот до РФ
Президент США Джо Байден підписав указ, який забороняє продаж або постачання в будь-який інший спосіб доларових банкнот до Росії.

Про це йдеться у заяві Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, указ забороняє "експорт, реекспорт, продаж або постачання прямим або опосередкованим шляхом зі Сполучених Штатів або американськими фізичними особами, хоч би де вони перебували, доларових банкнот керівництву Російської Федерації або будь-якій особі, яка перебуває в Російській Федерації.

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Топ коментарі

  • Андрей Андреев 7a92f970
    На росийском рынке ценных бумаг с большим отрывом лидирует туалетная бумага.
  • Rhodesian
    какие ксероксы? Забудь! Песок, гусиные перья и чернила!
  • Roman Kol
    Нам еще повезло, что Президент США Байден, а не Трамп. Хоть и не хочет закрыть небо, но помощь сильная. Спасибо.
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