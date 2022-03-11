Українські військовослужбовці "отримали в подарунок" від окупантів черговий новенький танк. ВIДЕО

Піхота 93 ОМБр Холодний Яр прийняла на озброєння тепер і танки.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук 93 ОМБр.

Так відомо, що російські військовослужбовці не змогли проїхати по українських полях і попросту застрягли. Екіпажі ворога в паніці під обстрілами українських захисників кинули абсолютно нову техніку. Тепер її опановує піхота і вже використовує ворожу техніку проти її колишніх власників.

"Ну і як завжди - кацапи, "за подгончік - от души"! Собаки сутулі", - подякували українські бійці окупантам.

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