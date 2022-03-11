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Українські військовослужбовці "отримали в подарунок" від окупантів черговий новенький танк. ВIДЕО

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Піхота 93 ОМБр Холодний Яр прийняла на озброєння тепер і танки.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук 93 ОМБр.

Так відомо, що російські військовослужбовці не змогли проїхати по українських полях і попросту застрягли. Екіпажі ворога в паніці під обстрілами українських захисників кинули абсолютно нову техніку. Тепер її опановує піхота і вже використовує ворожу техніку проти її колишніх власників.

"Ну і як завжди - кацапи, "за подгончік - от души"! Собаки сутулі", - подякували українські бійці окупантам.

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    t90-Владимир, самая топ модификация вроде
  • Сергей Шевченко b452e707
    Слава Украине!
  • Ksenia VB
    Вони напевно найбільше нам зброї поставили.
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