Данілов про можливість вторгнення військ Білорусі: Думаємо, що Лукашенко до цього не дійде, але готові дати відсіч

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що в Україні готові до можливого вторгнення військ Білорусі на територію нашої країни.

Про це він заявив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ,

"Ми тримаємо зараз ситуацію на контролі. Розуміємо, що для нас це небезпечна ситуація, у разі якщо білоруси приєднаються до рашистів, але ми до цього так само готові. Я попереджаю білорусів - краще лишатися вдома, аніж відправлятися додому в грузах 200, як зараз відправляється велика кількість солдат", - наголосив він.

За словами Данілова, Білорусь розглядають як потенційного ворога.

"Для того, щоб не провокувати Білорусь на відкриту агресію ми стримуємося як можемо. Ми розуміємо, що відбувається. Ми думаємо, що сам керівник, який називає себе керівником Білорусі, до цього не дійде. Але якщо він зробить хоча б один крок, хоча б один вояка його перетне наш кордон - ми відразу даватимемо відсіч", - сказав секретар РНБО.

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