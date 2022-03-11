Посольство Туреччини перемістилося з Києва до Чернівців
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Посольство Туреччини в Києві переміщено в Чернівці, де воно продовжить свою роботу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеканал TRT Haber.
"Посольство Туреччини в Києві переміщено в українське місто Чернівці. З міркувань безпеки співробітники посольства в Києві продовжуватимуть обслуговувати громадян у Чернівцях", - повідомляє телеканал із посиланням на дипломатичні джерела.
У МЗС Туреччини пояснили, це не закриття посольства, а переміщення його працівників.
"Про закриття посольства в Києві не може бути й мови… Відбувається переведення співробітників", - зазначив прессекретар МЗС Туреччини Танжу Білгіча.