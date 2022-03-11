Війська РФ планують взяти під контроль ключові елементи української енергетичної галузі, - Центр протидії дезінформації

Російські окупанти планують встановити контроль над АЕС та над українською газотранспортною системою.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

Так, окупанти планують:

• встановити контроль над АЕС, повернути їх до роботи на російських тепловидільних елементах.

• націоналізувати електромережі та стратегічні об’єкти електрогенерації: ГЕС та великі ТЕС.

• встановити контроль над українською газотранспортною системою.

"Можна зробити висновок, що ворог прагне взяти під контроль ключові елементи української енергетичної галузі та повністю "замкнути" її на росію. При цьому, контроль над ГТС України міг би надати рф додаткові важелі в агресивній політиці "тиску" на країни Європи.



У цьому разі жителям європейських країн варто поміркувати над тим, яке майбутнє кремль прагне реалізувати не лише для українців, а й для всього населення Європи. Розуміючи плани путіна, словосполучення "енергетична безпека" набуває зовсім іншого змісту", - йдеться в повідомленні.

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