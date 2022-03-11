Байден: США дадуть відповідь на будь-яку загрозу з боку РФ, навіть якщо це спровокує третю світову війну

Джо Байден заявив, що США дадуть відповідь на будь-який крок РФ, що загрожує НАТО, навіть якщо це і призведе до третьої світової війни.