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Байден: США дадуть відповідь на будь-яку загрозу з боку РФ, навіть якщо це спровокує третю світову війну

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Байден: США дадуть відповідь на будь-яку загрозу з боку РФ, навіть якщо це спровокує третю світову війну
Джо Байден заявив, що США дадуть відповідь на будь-який крок РФ, що загрожує НАТО, навіть якщо це і призведе до третьої світової війни.

Про це він заявив у своєму виступі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Звичайно, якщо ми відповімо, це буде третя світова війна, але у нас є "святе зобов'язання" захищати НАТО, - сказав він.

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Раніше повідомлялося, що Байден заблокував відправку літаків до України, щоб не провокувати Путіна.

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Топ коментарі

  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    сьогодні мацкальский БЛА порушив кордон НАТО
    та впав у Загребі..
    І що з того?????
    Може ПВО НАТО його збило???
    Та ні-НАТО побачило та й всралось
  • Andy S 89bd7d80
    Ну, хоть что-то из себя выдавил.
  • Stanislav Bryzhyk
    Насправді це не перший випадок. Румунський винищувач облітав кордон, біля чорного моря зник з радарів. Його полетів шукати інший літак, також пропав з радарів там же. І що? ******* - не мішки тягать.
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