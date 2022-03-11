Українські митники на західному кордоні вимагають хабарі, - волонтери

Польські волонтери, які привозять в Україну гуманітарну допомогу та допомагають вивозити за кордон українських біженців, почали скаржитися на хабарі на українській митниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН.

"Щойно зателефонував знайомий поляк, який безоплатно 12-ту добу возить на Львів гуманітарку та вивозить наших біженців. На прикордонному пункті "Будомир - Грушів" (Львівська область) наш митник розвів його на 10 доларів хабара. Просто дої*вався до всього, поки той не дав йому ці срані 10 баксів.Я бачив, як мужньо та людяно працювали хлопці митники у нас на Паланці, як допомагають нам із польською допомогою на Орлівці. Львівська Митниця, вичісліть цю суку!" – написав у фейсбуціодеський активіст Олександр Бабіч.

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Поляк Бартек Алексінскі з-під Варшавою підтвердив у фейсбуці, що йому довелося заплатити хабар для проходження митниці.

"На дні всього світу. Цей сучий син чіплявся за нібито відсутні документи, поки не отримав 10 гребаних доларів. Іуда продав Христа за 30 срібняків. І цей мудак в уніформі продав всю віру в те, що ми робимо, за 10 доларів. Я і мої товариші вирішили завершити нашу місію в Україні", - написав Алексінскі.

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Крім того, у соцмережах чимало скарг на хабарі від простих українців, які виїжджали цими днями за кордон, рятуючись від війни.

"З нас взяли гроші за те, що ми їхали з собакою, у якої були абсолютно всі документи та щеплення. Вагітна я, троє дітей, і з чоловіка вимагали 50 євро на нашій митниці, щоб не викликати санітарну службу. Є тварюки", - поділилася у коментарях під постом Бабича одеситка Дар'я Антоненко.

У львівській митниці заперечують, що їхні працівники вимагають хабарі. "Якщо є такі факти, потрібно дзвонити на нашу гарячу лінію", - сказали на митниці.

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