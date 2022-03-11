На переговорах з РФ не було прогресу, - Кулеба
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Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не бачить прогресу в російсько-українських переговорах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Кулеба зазначив, що переговори на високому рівні цього тижня між ним і його російським колегою Сергієм Лавровим не дали прогресу.
Раніше президент країни-агресора заявив, що його переговорники повідомили про "певні позитивні події".
"На переговорах не було прогресу, тому мені важко зрозуміти, який прогрес має на увазі президент Путін", - сказав міністр.
Він також повторив одну з ключових вимог Зеленського – двосторонню розмову з Путіним – як єдиний спосіб деескалації.