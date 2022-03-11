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На переговорах з РФ не було прогресу, - Кулеба

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На переговорах з РФ не було прогресу, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не бачить прогресу в російсько-українських переговорах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Кулеба зазначив, що переговори на високому рівні цього тижня між ним і його російським колегою Сергієм Лавровим не дали прогресу.

Раніше президент країни-агресора заявив, що його переговорники повідомили про "певні позитивні події".

"На переговорах не було прогресу, тому мені важко зрозуміти, який прогрес має на увазі президент Путін", - сказав міністр.

Він також повторив одну з ключових вимог Зеленського – двосторонню розмову з Путіним – як єдиний спосіб деескалації.

Читайте: Кулеба зустрівся із главою МЗС Польщі Рау: Тиск на Росію має посилюватися

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Топ коментарі

  • Слава Свид
    В венах России течёт война/разруха/смерть/боль Она не может существовать без этих постулатов. Она и была слеплена из них.
  • Слава Свид
    Дефлоратор кацапських скреп
    5 минут назад

    Яка іронія 8 років ботиксний брехав про шахтерів і трактористів , а тепер так звана "друга армія в світі" відгрібає поповній від справжніх трактористів і працівників поштової служби Україна одна з небагатьох країн що доставляє на росію вантажі, але є один нюанннс... Напиши листа невесте що повернешся грузом 200. московія стверджує, що це не війна, а ваєная апєрация.Це певно,перша операція,під час якої пацієнт встав і почав ******* хірурга. І це не санкції наросії а спеціальна фінансова операція. відтепер прощай ******* електроніка та побутова техніка і засоби особистої гігієни..
  • govtva
    Прогресс будет когда лапотное войско в лесах в окружение попадет.
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