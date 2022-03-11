Байден - американцям: Наскільки болісною не була би ціна сьогодні, витрати будуть вищими, якщо ми не діятимемо негайно щодо цього тирана

Президент США Джо Байден заявив, що ціна, яку американці зараз сплачують за протидію Росії, буде вищою, якщо Сполучені Штати Америки не діятимуть негайно, щоб протистояти Путіну.

Про це президент США Джо Байден заявив напередодні на зустрічі Національного комітету Демократичної партії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

У виступі Байден назвав Путіна "тираном".

За словами президента США, адміністрація має бути відвертою із американцям щодо того, що "битва за свободу також обертається певними жертвами вдома".

"Люди вже - вже відчувають зростання цін через Путіна на автозаправках", - заявив Байден, вказуючи на зростання цін на пальне у США.

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"Я думаю, що американці знають, наскільки важливий цей бій. Я думаю, що вони знають, що якою болісною не була би ціна сьогодні, витрати будуть вищими, якщо ми не діятимемо негайно щодо цього тирана", - заявив президент США,

Раніше у Республіканській партії США заявили, що зростання цін у країні, рекордна інфляція, є наслідками рішень уряду країни, а Байден намагається "перекласти відповідальність".

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"Ціни на пальне зростають не через Путіна - відповідальність за це на Байдені", - твітує конгресмен-республіканець Грег Стойбе.

Показник щорічної інфляції в Америці досяг рекордних із 1982 року 7,9%, йдеться в офіційних даних Міністерства праці США. Там зазначено, що найбільше зростання відбулось у категоріях: бензин, житло та продукти харчування. "Індекс цін на бензин зріс на 6,6% [...], індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%".

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