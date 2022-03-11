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США нададуть Україні протитанкове та зенітне озброєння, - Bloomberg

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США нададуть Україні протитанкове та зенітне озброєння, - Bloomberg
За даними агентства Bloomberg, Збройні сили України отримають нові партії протитанкового та зенітного озброєння від США після ухвалення Сенатом законопроєкту, який включає 3,5 мільярда доларів на "поповнення американських запасів обладнання, відправленого в Україну".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Очікується, що пакет буде включати нові поставки 105-мм мінометів і додаткові протитанкові і зенітні комплекси Javelin і Stinger, повідомляють джерела агентства.

Один із помічників Конгресу США зазначив, що нові гроші, ймовірно, також будуть витрачені на військове спорядження, таке як гранатомети M203, бронежилети, снайперські гвинтівки та лазерні далекоміри.

Також читайте: Пентагон не відправлятиме в Україну системи Patriot. Для їхнього використання потрібна присутність американських військових, - ABC News

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Топ коментарі

  • Ростислав Коваль
    І все таки Байден - не підвів.
  • Aut Ogen
    Літаки є, якщо їх забагато,то не добре. Є багато віськових таємниць,не піднімайте паніку.
  • Юрий Петров 33876dd3
    Скорее всего бункерная крыса закончит так же как и Сталин, в луже мочи и блевотине в собственном бункере. Вряд-ли ли его выдадут фсбешники живым
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