Група мародерів, яка виїжджала з окупованої Бучі на краденому автомобілі, затримана, - Нацполіція
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повавідомляється у в Telegram-каналі Національної поліції.
"11 березня під час огляду автомобілів гуманітарної колони правоохоронці виявили чотирьох підозрілих осіб. У водія та трьох пасажирів автомобіля "Mercedes" були відсутні документи, що засвідчують право власності на машину. Правоохоронці з'ясували, що затримані громадяни силою забрали у власника машину та втекли на ній із Бучі. Також було встановлено, що під час окупації зловмисники обкрадали місцеве населення, зокрема магазини", - відзначається в інформації.
Після перевірки особистих даних громадян поліція з'ясувала, що всі вони були раніше засуджені за крадіжки та наркозлочини.
Групу мародерів наразі затримано та доставлено до ізолятора тимчасового тримання.