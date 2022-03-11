Терехов про ситуацію в Харкові: Обстріли житлових масивів майже не припиняються

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, як місто живе під постійними обстрілами та атаками окупантів на житлові масиви. Він повідомив, що спроби прорватися до Харкова російські війська не припиняють.

Про це Терехов розповів в інтерв'ю для РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Терехов зазначив, що ситуація в місті дуже напружена. Обстріли майже весь час не припиняються і найбільше дістається саме житловим районам міста. Сильно стріляють по Горизонту, Рогані, району заводу ХТЗ.

Друга зона обстрілу - це П'ятихатки. Звідти вдалося частково евакуювати людей.

Також Терехов повідомив, що спроби росіян прорватися в місто не припиняються.

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"Ці спроби не припиняються. Нас регулярно обстрілюють з літаків і зброї, з землі. І наші війська стоять на смерть, відстоюючи місто Харків", - підкреслив мер.

"Те, що стосується цих 400 будинків – як ви самі розумієте, там неможливо сьогодні перебувати. В Інші частини міста ми воду подаємо, ремонтуємо, тому що водопроводи також розбивають снарядами", - розповів Терехов.

Він повідомив, що був пробитий водопровід 1200 мм і комунальники його полагодили, попри на те, що літали снаряди та поруч розривалися.

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"Сьогодні він функціонує. Ми подаємо воду практично необмежено. Тільки перекриваємо там, де сьогодні люди не живуть і де будинки зруйновані", - додав мер.

Також він розповів і про ситуацію з електропостачанням у Харкові.

"Те, що стосується електропостачання, то можу сказати, що сьогодні дуже багато снарядів прилетіло в наші трансформаторні підстанції. Але попри на все це, ми перемикаємося, ремонтуємо разом з обленерго. І на сьогодні є електропостачання в місті Харкові", - додав Терехов.

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За словами Терехова, місто зараз отримує велику гуманітарну допомогу по лінії офісу президента, Кабінету міністрів і висловило за це подяку.

"Крім того, я звернувся до мерів інших міст України та до нас звідусіль надходить гуманітарна допомога. Звернувся до мерів наших міст-побратимів, просто до Партнерів міста Харкова в інших куточках світу – не тільки Європи. І звідусіль нам також йде гуманітарна допомога. Коли ці вантажі приходять, ми це все, так би мовити, з коліс відразу роздаємо людям", - повідомив мер.