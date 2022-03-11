Байден направив 12 тис. військових до кордонів із Росією
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Президент США Джо Байден заявив, що спрямував до кордонів Росії 12 тисяч американських військових, які захищатимуть "кожен дюйм території НАТО".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Ми продовжимо з нашими союзниками в Європі надсилати непохитний меседж — ми будемо об'єднано захищати кожен дюйм території НАТО. Саме тому я направив 12 тисяч військових вздовж кордону з Росією — в Естонію, Литву, Румунію", - наголосив він.