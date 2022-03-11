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Байден направив 12 тис. військових до кордонів із Росією

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Байден направив 12 тис. військових до кордонів із Росією
Президент США Джо Байден заявив, що спрямував до кордонів Росії 12 тисяч американських військових, які захищатимуть "кожен дюйм території НАТО".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Ми продовжимо з нашими союзниками в Європі надсилати непохитний меседж — ми будемо об'єднано захищати кожен дюйм території НАТО. Саме тому я направив 12 тисяч військових вздовж кордону з Росією — в Естонію, Литву, Румунію", - наголосив він.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Новый боевой клич войск «союзного государства», (РФ + Беларусь): «Zа-Лу-Пу!»
  • Долгова
    Спочатку засідання НАТО, потім хтось (не будемо вказувти пальцем) виявиться проти. Поім консультації, потім Макарон поїде до окурка, потім Шольу поїде до окурка, просити не бомбити країни НАТО. Потім будуть намагатися заблокувати газ та нафту ,але німці на угорці будуть проти і так по-колу.

    Ось що буде після нападу на НАТО
  • Юрий Педаченко
    За это спасибо! Это значит, что врагу надо будет тысяч 30-50 посылать куда-то подальше от Украины. А на них были большие планы
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