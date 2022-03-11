Байден направив 12 тис. військових до кордонів із Росією

Президент США Джо Байден заявив, що спрямував до кордонів Росії 12 тисяч американських військових, які захищатимуть "кожен дюйм території НАТО".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Ми продовжимо з нашими союзниками в Європі надсилати непохитний меседж — ми будемо об'єднано захищати кожен дюйм території НАТО. Саме тому я направив 12 тисяч військових вздовж кордону з Росією — в Естонію, Литву, Румунію", - наголосив він.

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