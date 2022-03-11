Путін, схоже, не займається дипломатією для припинення війни, - Гарріс
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Associated Press.
"Ми бачимо російський підручник брехні, дезінформації та агресії. Ми наполягаємо, що дипломатія - це шлях вирішити ці питання", - сказала Гарріс.
Вона підкреслила прихильність Сполучених Штатів захищати членів НАТО на східному фланзі Альянсу.
"Ми дуже серйозно ставимося до нашої ролі та відносин, які у нас є в рамках альянсу НАТО. Ми серйозно ставимося і готові діяти відповідно до слів, які ми говоримо, коли говоримо, що напад на одного є нападом на всіх", - сказала Гарріс.
"Ми чітко усвідомлюємо, що робота, яка має бути виконана у відповідь на війну Путіна, включає міцну позицію в альянсі для підтримки потреб наших партнерів", – додала вона.
Гарріс також сказала, що США виділять більше фінансування, щоб допомогти пом'якшити гуманітарну кризу в Європі.