Україні потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні літаки, аби зупинити російські злочини.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Обложений Маріуполь зараз є найгіршою гуманітарною катастрофою на планеті. 1582 загиблі мирні жителі за 12 днів, навіть поховані у таких братських могилах, як ця. Не маючи змоги перемогти українську армію, Путін бомбардує беззбройних, блокує гуманітарну допомогу. Нам потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини", - йдеться в повідомленні.

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