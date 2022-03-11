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Україні потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини, - Кулеба

11 09140
Україні потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні літаки, аби зупинити російські злочини.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Обложений Маріуполь зараз є найгіршою гуманітарною катастрофою на планеті. 1582 загиблі мирні жителі за 12 днів, навіть поховані у таких братських могилах, як ця. Не маючи змоги перемогти українську армію, Путін бомбардує беззбройних, блокує гуманітарну допомогу. Нам потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини", - йдеться в повідомленні.

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Україні потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини, - Кулеба 01

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Топ коментарі

  • Іван Оленюк 404a56e4
    Нам потрібно ВСЕ.
  • PREDATOR PREDATOR
    Літаки і ппо.Я ще в 2014 році казав,що авіація це дуже важливо.
  • Saskia Jansen
    це не пургa. це називається дипломатія. довбати поки не дадуть.

    Only fool never changes his mind.
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