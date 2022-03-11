Україні потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини, - Кулеба
11 09140
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні літаки, аби зупинити російські злочини.
Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Обложений Маріуполь зараз є найгіршою гуманітарною катастрофою на планеті. 1582 загиблі мирні жителі за 12 днів, навіть поховані у таких братських могилах, як ця. Не маючи змоги перемогти українську армію, Путін бомбардує беззбройних, блокує гуманітарну допомогу. Нам потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини", - йдеться в повідомленні.