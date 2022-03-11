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Захисники Маріуполя знищили батальйонну групу 102-го полку 150-ї дивізії окупантів

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Захисники Маріуполя знищили батальйонну групу 102-го полку 150-ї дивізії окупантів
Захисники Маріуполя продовжують успішно утилізувати весь російський непотріб, що прийшов на нашу землю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС. 

!Так, практично припинила своє існування одна батальйонна тактична група 102 полку 150 мотострілецької дивізії збройних сил Росії.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують обороняти місто та захищати мирних українських громадян", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Vladimir Longer
    Приятная новость перед сном!
  • ятутсовсемрядом
    слава та повага
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    це не реально...в Маріуполі там не війскові дам дійсно якісь Кіборги..Слава Азов!!!Боже бережи Маріуполь
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