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Стефанчук - білорусам: Провокація з бомбардуванням вашої території – злочинний план Путіна, в якому ви – шахові пішаки

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Стефанчук - білорусам: Провокація з бомбардуванням вашої території – злочинний план Путіна, в якому ви – шахові пішаки
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав білоруський народ не піддаватися на провокації Росії з бомбардуванням території Білорусі і не втягуватися в війну проти України.

Про це він заявив у своєму зверненні, опублікованому в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"В України не було і немає намірів вести проти дружнього білоруського народу, як і будь-якого іншого, агресивні дії… А російський "братський" для вас народ вчинив з вами зовсім не по-братськи. Провокація з бомбардуванням вашої території – злочинний план Путіна, в якому, як він планував собі, ви - шахові пішаки. Російські війська почали бомбити ваші території, щоб звинуватити в цьому Україну. РФ намагається втягнути вас у війну з нами. АЛЕ!У вас є ще шанс вписати в свою історію славну сторінку - перейти на бік України", – наголосив Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнери готують "пекельні" санкції проти РФ та персонально Путіна, - Стефанчук

Спікер переконаний, що зараз білоруси, "виконуючи волю Путіна-Лукашенка", або безславно загинуть в Україні, або стануть "на бік наших народів та фактично національними героями Білорусі та України".

"Ми, українці, мирний народ, який стоїть за свої землі. І нікому не дамо тут панувати", – додав Стефанчук.

Як повідомлялося, 11 березня російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіаудари по території РБ. Заліт двох літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.

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Топ коментарі

  • Огусто
    Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
    сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
    Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
    Русский военный корабль, иди *****.

    Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
    «Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
    Дочка сегодня заснула в метро на полу.
    Русский военный корабль, иди *****.

    Если действительно хочешь для нашей земли
    что-то хорошее - вон огород перепахан.
    Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
    Русский военный корабль, иди *****.

    Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
    Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
    Новые фрески распишем на новых церквях:
    «Русский военный корабль, иди *****».

    Этой империи нужен и Киев, и Крым.
    Может быть я никогда не дождусь ее краха,
    Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
    Скажет: ты русский?
    Окей.
    Иди *****.
  • Anatoliy Pavlovych
    Білоруси, згадайте свою історію. Ми 200 років в складі Великого Князівства Литовського разом мочили орків. У вас є шанс повторити !
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Стефанчук щойно давав інтерв'ю на спільному каналі 5-й, прямий та еспрессо. Сказав, що ми всі хочемо миру... Я, наприклад, хочу перемоги... І всі мої друзі і знайомі хочуть перемоги... Дивно якось це все...
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