ССО знищили колону техніки російських окупантів на Харківщині, - ОВА

Українські захисники розбили колону військової техніки російських окупантів в Чугуївському районі.

Про це у Telegram повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України в Чугуївському районі знищили колону військової техніки окупанта.



За інформаціює Штабу оборони, серед знищеної техніки окупанта - танки, бойові машини та топливозаправники.



Також ЗСУ ліквідували живу силу противника. Кілька ворогів, кинувши техніку, втікли до лісової місцевості. Збройні Сили України, Територіальна оборона просять місцевих жителів бути пильними та за можливості інформувати про місцезнаходження ворога", - йдеться в повідомленні.

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