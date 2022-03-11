В ООН отримали підтвердження використання Росією заборонених касетних бомб для бомбардування Вугледару. ДОКУМЕНТ

В Управлінні ООН з прав людини заявили, що отримали "достовірні повідомлення" про застосування російськими військами касетних боєприпасів в населених пунктах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Через їхню велику дію застосування касетних боєприпасів в населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права, що регулюють ведення бойових дій", - заявила журналістам у Женеві представниця Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Тросселл.

Раніше Управління повідомляло, що отримувало повідомлення про застосування касетних боєприпасів при ударах по цивільних об'єктах. Тросселл нагадала, що такі атаки можуть бути прирівняні до військових злочинів.

"Нагадуємо російській владі, що завдавання ударів по цивільних особах і цивільних об'єктах, а також так звані площинні обстріли міст і сіл та інші форми невибіркових атак заборонені міжнародним правом і можуть бути прирівняні до військових злочинів", - додала вона.

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Зазначимо, касетні бомби складаються з полого снаряда, який вибухає в повітрі, розкидаючи десятки або навіть сотні дрібніших "бомб" на великій території.