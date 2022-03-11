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США вважатимуть новою ескалацією залучення вихідців з Близького Сходу до армії російських окупантів, - Держдеп

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США вважатимуть новою ескалацією залучення вихідців з Близького Сходу до армії російських окупантів, - Держдеп
У США повідомили, що вважатимуть новою ескалацією конфлікту в Україні залучення вихідців з Близького Сходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп.

У Держдепартаменті США повідомили, що вважатимуть новою ескалацією участь у конфлікті вихідців з Близького Сходу, про яких говорить російська влада.

Варто відзначити, що вранці 11 березня російська влада заявила про залучення добровольців з країн Близького Сходу. Зокрема - найманців з Сирії.

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Топ коментарі

  • Долгова
    Або пропонуйте щось конкретне, або не п*здіть хочаб, зі своїми сраними вважаннями!
  • Хроники Хаоса
    Пора туркам демилитаризировать Асада.
  • Історик Воєнрук
    І ШО? БУДУТЬ ЩЕ БІЛЬШЕ ЗАХИЩАТИ «КОЖЕН ДЮЙМ»?
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