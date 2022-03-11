США вважатимуть новою ескалацією залучення вихідців з Близького Сходу до армії російських окупантів, - Держдеп
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У США повідомили, що вважатимуть новою ескалацією конфлікту в Україні залучення вихідців з Близького Сходу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп.
У Держдепартаменті США повідомили, що вважатимуть новою ескалацією участь у конфлікті вихідців з Близького Сходу, про яких говорить російська влада.
Варто відзначити, що вранці 11 березня російська влада заявила про залучення добровольців з країн Близького Сходу. Зокрема - найманців з Сирії.