США запровадили санкції проти дружини Пєскова та його дорослих дітей, - Держдеп
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США запровадили санкції проти дружини прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова та його дорослих дітей
Про це повідомив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми запроваджуємо санкції проти 12 членів Держдуми Росії, які керували процесом із визнання так званих "Донецької" та "Луганської народних республік", а також дружини та дорослих дітей представника Кремля Дмитра Пєскова", - сказав він.