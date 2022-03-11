Білорусь несе таку саму відповідальність за агресію проти України, як і Росія, - Ірина Геращенко

Білорусь несе таку саму відповідальність за війну в Україні, бо її територія та ресурси використовуються для підведення російських військ і бомбардування мирних українських міст.

Про це сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Путін не хоче сам вести цю війну, яку він називає операцією з денацифікації України. Лукашенко йому потрібен для двох речей – щоб у нього був додатковий "говорящий рот" окрім Захарової, Лаврова та інших. Вже зробив відповідні заяви Лукашенко, сказав що це ЗСУ першими почали напад, що вони стріляли в бік Білорусі ще за кілька днів до початку повномасштабної агресії. Лукашенко відпрацьовує те, що Путін не дав його змістити у ході демократичних виборів. Лукашенко відпрацьовує цю свою пайку і бреше", – сказала вона.

"Путіну в якого не вийшов бліц-криг, потрібні додаткові військові ресурси. Путін вимагає від Лукашенка введення своїх регулярних частин на територію України. Путінська рашиська еліта має своїх співучасників, команду Лукашенка. Білорусь несе таку саму відповідальність за агресію, тому що через їх територію заходили регулярні війська Росії, під егідою проведення начебто навчань союзної держави проводилася підготовка до повномасштабного вторгненні, хаби по переміщенню літаків і знаходженню їх, з яких бомблять українські території, знаходяться в Білорусі", – наголосила Геращенко.

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Крім цього, народна депутатка підкреслила, що захоплення Чорнобильської АЕС також відбулося з території Білорусі.

"Намагання оточити Київ відбувається через порушення українського кордону з Білоруссю від Чорнобильської зони, де було прорвано кордон. Це цинізм створити свою базу на території Чорнобильської АЕС, щоб наші військові не могли знищувати цю базу, бо це призведе до екологічної катастрофи і Чернігів, Суми рівняють з землею, туди з білорусі ідуть війська", – зазначила співголова фракції.

"Путіну потрібно долучення Білорусі з точки зору військової сили і логістичної допомоги – пальне, продукти харчування, бо росіяни мародерять зараз, крадуть курей, бігають як німці в часи Другої світової війни", – резюмувала вона.

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